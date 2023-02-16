Минприроды: в конце февраля начнется подсчёт каспийских тюленей

В начале декабря прошлого года и в январе — феврале нынешнего года на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли более 2,5 тысячи мертвых Краснокнижных каспийских нерп. В связи с массовой гибелью животных был организован оперштаб, который занимается поиском причин.

«Мониторинг в этом году необходим для того, чтобы увидеть изменения популяций каспийского тюленя и других животных, обитающих в этой зоне. Но мы уже договорились с учёными из РАН и ВНИРО, что к следующему сезону они разработают системные исследования, которые в этой зоне не проводятся.

Мы, как орган исполнительной власти, можем опираться только на выводы учёных. И уже смотреть, чем мы можем помочь, какая финансовая или нормативно-правовая поддержка нужна», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Каспийский тюлень — краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря (то есть обитает только в нём). Сколько тюленей сейчас живёт в Каспии предстоит узнать учёным.

Минприроды России организовало зимний учёт численности тюленей, который продлится с конца февраля до середины марта. Этот период наиболее эффективен для подсчёта, так как практически все тюлени приходят размножаться в российские территориальные воды, где большой ледовый покров.

В экспедиции примут участие научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). От общественных организаций будут присутствовать специалисты фонда «Чистые моря».

Источник: https://argumenti.ru/society/nature/2023/02/814770