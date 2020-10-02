Минприроды России информирует о проведении Всероссийского студенческого экоквеста «Вода.online» Федеральным агентством водных ресурсов.

Интеллектуальная игра, направленная на экологическое просвещение и пропаганду бережного отношения к воде, представляет собой платформу, где составленные в увлекательной образовательной форме задания раскрывают ценность и уникальность водных объектов России.

Регистрация участников продлится до 15 октября 2020 года. С 1 по 15 октября на сайте www.водныйквест.рф будут открыты задания: 16 тестов на определение уровня водной грамотности и несколько креативных заданий на выбор.

Участниками экоквеста могут стать студенты высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений России в возрасте от 15 до 30 лет.