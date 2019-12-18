Минприроды информирует о ситуации вокруг озера Ак-Гель

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан сообщает, что по информации, полученной от Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН по своему географическому положению относящееся к интразональным, постоянное озеро Ак-Гель относится к типу малых озер. Озеро имеет округло-прямоугольные очертания. Котловина озера морского происхождения, образовалась отчленением от берега аккумулятивной косой морской лагуны.

Полученные в ходе исследований основные морфометрические характеристики озера Ак-Гель существенно отличаются от ранее опубликованных данных и отражают современную тенденцию регрессии Каспийского моря. Средняя глубина озера составляет 2,01 м, а максимальная достигает 4,08 м.

Характерной особенностью гидрогеологической обстановки территории г. Махачкалы является почти повсеместное очень высокое положение уровня подземных вод. Анализ существующих гидрогеологических материалов показывает, что подземные воды на рассматриваемой местности залегают на глубине 0,4-3,6 м от поверхности земли и имеют гидравлическую связь с поверхностными водами озера Ак-Гель. Основной дебет в озеро обеспечивает поток грунтовых вод, берущих свое начало на склонах прилегающих гор и поступающих в озеро Ак-Гель. Поверхностный сток с водосборного бассейна отсутствует. В приходной части водного баланса озера доля атмосферных осадков не превышает 20%.

Уровенный режим озера Ак-Гель в большей степени зависит от притока грунтовых вод, дебит которых обусловлен количеством выпадающих осадков и антропогенным воздействием на водосбор. Время отклика на изменение уровня воды озера в зависимости от количества выпавших осадков на водосбор примерно составляет один год. Поэтому в среднесрочной перспективе на уровенный режим озера влияют выпадающие осадки, а в долговременный период — динамика уровенного режима Каспийского моря.

Территории, примыкающие к северо-­восточной, восточной и частично к юго-восточным частям озера благоустроены. На территории, прилегающей к южной части озера наблюдалась активная застройка. Берега озера в северо-западной и южной части хаотично застроены, проросли камышовой растительностью и использовались для складирования строительных отходов.

Из-за чрезмерного хозяйственного воздействия ухудшились фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа. Нарушен свободный приток подземных вод в котлован озера. Также, по исследованным гидрометеорологическим данным 2017 год характеризуется относительно малым количеством выпавших атмосферных осадков.

Весь этот перечисленный комплекс абиотических и антропогенных факторов может быть причиной наблюдаемого снижения уровня озера Ак-Гель.

В связи с неоднократными жалобами жителей города Махачкалы об ухудшении экологической обстановки озера Ак-гель, в декабре 2014 года межведомственной Комиссией в составе представителей Минприроды РД, Западно-Каспийского БВУ, Дагестанский ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» и ООО «Севкавгидропроект» проведено комиссионное обследование озера Ак-Гель на предмет определения экологического состояния данного водного объекта.

По результатам обследования межведомственной Комиссии принято решение о необходимости проведения экологической реабилитации озера Ак-Гель.

В 2015 году разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) по экологической реабилитации озера Ак-Гель.

В рамках ПСД по улучшению экологического состояния проведен предусмотренный комплекс мероприятий, в том числе:

расчистка прибрежной полосы от твердых отходов и бытового и строительного мусора;

расчистка дна озера от иловых отложений с уменьшением доли мелководья;

укрепление береговой полосы озера объемной георешеткой;

рекультивация растительным грунтом нарушенных земель.

В конце 2018 года завершена реализация мероприятия экологическая реабилитация озера Ак-Гель.

В целях предотвращения сброса сточных вод и засыпки озера приказом Минприроды РД № 470 от 15.07.2015 года утверждена Рабочая группа, в которую вошли представители Минприроды РД, ГКУ РД «Дагводсервис» и Росприроднадзора по РД, по обследованию озера Ак-Гель на предмет выявления сбросов сточных вод и засыпки акватории водного объекта.

Во время проведения обследований Рабочей группой неоднократно были выявлены факты засыпки землей и строительным мусором озера Ак-Гель.

По результатам обследования Рабочей группы Управлением Росприроднадзора по РД составлен Акт, в который вошли все выявленные факты нарушения водного законодательства. Данный Акт направлен в Прокуратуру РД и МВД по РД для принятия соответствующих мер.

Стоит отметить, что в 2016 году был прекращён сброс городских сточных вод в озеро.

Кроме того, при проведении работ по экологической реабилитации озера были выявлены сбросы сточных вод на рельеф местности с близлежащих домов в районе озера Ак-Гель.

Информация о сбросе сточных вод на рельеф местности в районе озера Ак-Гель министерством для принятия мер административного реагирования была направлена в адрес Управления Росприроднадзора по РД (для сведения сообщаем, что согласно постановлению Правительства РФ от 04 ноября 2006 г. № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов» озеро Ак-Гель относится к федеральному государственному надзору (Махачкалинский отдел по надзору на море Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу).

Специалистами Управления Росприроднадзора по РД составлен административный материал и выдано представление об устранение причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в отношении администрации г. Махачкалы.

В целях отмены незаконно выданных земельных участков в акватории озера Ак-Гель и его водоохранной зоны министерством проведена следующая работа:

направлены письма в адрес МВД России по РД, Прокуратуры Республики Дагестан, Управления Росприроднадзора по РД и Администрации г.Махачкалы с указанием кадастровых номеров земельных участков незаконно расположенных в районе озера Ак-Гель.

Приказом министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 28 ноября 2017 года № 524 «О создании межведомственной комиссии по мониторингу сложившейся ситуации с выделением земельных участков в водоохранной зоне озера Ак-гель и его акватории» сформирована межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минприроды РД, Минимущества РД, Управления Росреестра по РД, Минстроя и ЖКХ РД, Управления по земельным ресурсам и землеустройству г. Махачкала, УЭБ и ПК МВД России по РД и Управления Росприроднадзора по РД. Результаты работы данной комиссии направлены в УЭБ и ПК МВД России по РД.

Результатом вышеуказанной работы является следующее.

По информации, представленной Прокуратурой Ленинского района г.Махачкалы, в результате проведенной проверки выявлено 9 фактов постановки земельных участков по поддельным постановлениям администрации г. Махачкалы.

По направленным материалам возбуждено 6 уголовных дел по ч.1 ст.327 УК РФ.

В 2018 году в адрес и.о. главы администрации г. Махачкалы внесено представление о необходимости принятия мер по защите интересов муниципального образования.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Согласно ответу администрации г. Махачкалы направлены 2 иска в Ленинский районный суд г. Махачкалы об изъятии 2 земельных участков из чужого незаконного владения, по остальным участкам продолжается сбор материалов.

По информации, представленной Управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в Арбитражный суд РД поданы исковые заявления об истребовании незаконно отчужденных земельных участков в районе озера Ак-Гель.

По 12 земельным участкам Арбитражным судом РД отменены права собственности юридических и физических лиц.

В производстве Ленинского районного суда г. Махачкалы находится гражданское дело по иску Администрации г. Махачкалы в отношении 34 земельных участков.

По информации, представленной УЭБиПК МВД России по РД, возбуждены уголовные дела по 3 земельным участкам, расположенным в районе озера Ак-гель.

Марат Алиомаров, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РД