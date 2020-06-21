Минобрнауки Дагестана закупило мобильный технопарк «Кванториум»

В новом учебном году в Дагестане заработает мобильный технопарк «Кванториум». Парк приобрел республиканский Минобрнауки по проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Кванториум» представляет собой передвижную автомобильную лабораторию, оснащённую высокотехнологичным оборудованием. Он предназначен для обучения детей инженерным программам.

По словам министра образования РД, «Кванториум» популярен у учеников в городах, а мобильный технопарк поможет охватить учащихся школ в сельской местности. Как сообщила Уммупазиль Омарова, к 2024 году ведомство планирует приобрести еще три таких парка.

В настоящее время подбираются кадры для работы в технопарке.