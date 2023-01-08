Минобороны России сообщает

Минобороны РФ сообщает:

в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) реализована операция возмездия.

В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 — более 600.

В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.