Политика

Минобороны России сообщает

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Минобороны РФ сообщает:
в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) реализована операция возмездия.

В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 — более 600.

В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.

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