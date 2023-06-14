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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса

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Лейтенант Малик Гаджиев, командир мотострелкового взвода.

Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Малика Гаджиева выполнял боевую задачу по обороне стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов.

Подчиненные лейтенанта Гаджиева оказывали ожесточенное сопротивление превосходящим силам украинских националистов, пытавшимся вернуть ранее утраченные позиции
Находясь на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и рискуя жизнью, Малик Гаджиев руководил подразделением, являясь для них примером.

В ходе боя лейтенант Гаджиев получил тяжелую контузию, но, несмотря на это, продолжил руководить своим взводом.

Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Гаджиева под плотным вражеским артиллерийским огнем, противник был остановлен на подступах к высоте. Понеся тяжелые потери, националисты отступили.
Отметим, что Малик Гаджиев родом из цахурского села Дженых.

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