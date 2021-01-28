Минобороны РФ построит в Дагестане 59 социальнозначимых объектов

К 1 сентября 2021 года в республике Министерством обороны РФ будет построено пятьдесят девять объектов социальной инфраструктуры. Об этом в рамках рабочего совещания с руководством республики сообщил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, который прибыл в республику с рабочим визитом. По словам Тимура Иванова, строительство данных объектов позволит создать около восемнадцати тысяч мест в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Возведение объектов осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Демография» и федеральной программы РФ «Развитие образования». Сергей Меликов в свою очередь поблагодарил руководство Министерства обороны РФ за поддержку и внимание к республике.

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