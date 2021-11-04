Миннац РД запускает онлайн-акции ко Дню народного единства

В рамках празднования Дня народного единства (4 ноября) Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан организует онлайн-акции. Онлайн фотофлешмоб «Папа, мама, я – многонациональная семья». В рамках флешмоба участники размещают на своих страницах в Instagram фотографии с семьями, члены которых представляют разные национальности, под обязательными хештегами #ПапаМамаЯМногонациональнаясемья #многонациональнаясемья #МыРоссия #ДагестанРоссияФотофлешмоб «Сила народа – в единстве». Участники акции размещают в социальных сетях фотографии, иллюстрирующие обычаи, традиции, быт и уклад своих народов. Хештеги: #СилаНародаВЕдинстве #ДагестанРоссия #МыРоссия #ДагестанРоссияПриглашаем всех желающих принять участие в акциях, отмечайте нас в своих публикациях уже сейчас!Сообщаем также, что 4 ноября, в День народного единства, на платформе Google пройдет орагнизованная ведомством онлайн-викторина, победители которой получат ценные призы.

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