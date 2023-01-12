Общество

Миннац РД восстановит связь с дагестанцами с других регионов

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Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с сотрудниками Министерства по нацполитике РД отметил возрастание роли деятельности ведомства на фоне геополитической ситуации в мире и стране. Особенно акцент был поставлен на снижение рисков разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.

Он отметил активизацию извне деятельности по созданию провокационных информационных выбросов с целью расшатывания межнациональных отношений.
По итогу встречи одной из задач названо усиление связи с дагестанцами, продивающими в других регионах страны с целью культурного, гуманитарного сотрудничества.

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