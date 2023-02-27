Миннац РД объявляет конкурсы

Миннац РД объявляет конкурс по поддержке деятельности общественно-политических некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан объявляет конкурс на поддержку деятельности общественно-политических некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма.

Конкурс пройдет в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

В рамках конкурса Конкурсной комиссией будут отобраны проекты пяти общественных организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма.

Победители конкурса будут награждены денежными вознаграждениями в размере 100 000 руб. каждому.

Заявителями конкурса могут быть общественно-политические некоммерческие организации и движения, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность в Республике Дагестан.

Прием заявок, согласно приложенной форме, будут осуществляться с 21 февраля по 7 марта 2023 г.

Документы представляются на конкурс по адресу электронной почты konkurs.t@bk.ru (с темой электронного письма «Конкурс по поддержке деятельности общественно-политических некоммерческих организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма») или нарочным в печатном и в электронном виде (на электроном носителе) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Хизроева, 81 «г», 3 этаж, 322 каб., здание МФЦ до 18 часов 00 минут 7 марта 2023 г.

Документы, представленные позже указанного срока, не принимаются.

Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам конкурса.

Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке материалов на конкурс осуществляет Гусейнов Нурбек Муратович (контактный телефон: +7 (929) 872-59-95; +7 (988) 309-09 56).

Миннац РД объявляет конкурс среди некоммерческих организаций, реализующих проекты, направленные на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан объявляет конкурс по привлечению некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности.

Конкурс пройдет в рамках реализации подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Реализация государственной национально политике в Республике Дагестан».

В рамках конкурса Конкурсной комиссией будут отобраны проекты четырех некоммерческих организаций, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности.

Победители конкурса будут награждены денежными вознаграждениями в размере 180 000 руб. каждому.

К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Дагестан.

Не допускаются к участию в конкурсе политические партии, организации и инициативные группы, представители которых входят в состав конкурсной Комиссии.

Прием заявок, согласно приложенной форме, будут осуществляться с 21 февраля по 7 марта 2023 г.

Документы представляются на конкурс по адресу электронной почты konkurs.x@bk.ru (с темой электронного письма «Конкурс по привлечению некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности») или нарочным в печатном и в электронном виде (на электроном носителе) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Хизроева, 81 «г», 3 этаж, 322 каб., здание МФЦ до 18 часов 00 минут 7 марта 2023 г.

Документы, представленные позже указанного срока, не принимаются.

Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам конкурса.

Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке материалов на конкурс осуществляет Гусейнов Нурбек Муратович (контактный телефон: +7 (929) 872-59-95; +7 (988) 309-09 56).

Миннац РД объявляет конкурс на поддержку общественных организаций в муниципальных образованиях РД

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан объявляет конкурс на поддержку общественных организаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан, реализующих проекты в сфере противодействия идеологии терроризма.

Конкурс пройдет в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

В рамках конкурса Конкурсной комиссией будут отобраны проекты четырех общественных организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия идеологии терроризма.

Победители конкурса будут награждены денежными вознаграждениями в размере 90 000 руб. каждому.

К участию в конкурсе допускаются общественные организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Дагестан.

Не допускаются к участию в конкурсе политические партии, организации и инициативные группы, представители которых входят в состав конкурсной Комиссии.

Прием заявок, согласно приложенной форме, будут осуществляться с 21 февраля по 7 марта 2023 г.

Документы представляются на конкурс по адресу электронной почты tmo90@inbox.ru (с темой электронного письма «Конкурс по поддержке на конкурсной основе общественным организациям в муниципальных образованиях Республики Дагестан на реализацию проектов в сфере противодействия идеологии терроризма») или нарочным в печатном и в электронном виде (на электронном носителе) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Хизроева, 81 «г», 3 этаж, 322 каб., здание МФЦ до 18 часов 00 минут 7 марта 2023 г.

Документы, представленные позже указанного срока, не принимаются.

Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам конкурса.

Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке материалов на конкурс осуществляет Гусейнов Нурбек Муратович (контактный телефон: +7 (929) 872-59-95; +7 (988) 309-09 56).