Общество

Миннац провел виртуальный круглый стол в память о жертвах Холокоста

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27 января Министерство по нацполитике и делам религий Дагестана провел круглый стол с представителями сфер образования, религии, культуры, СМИ, права и науки в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Мероприятие призвано объединить весь мир против насилия и жестокости с целью недопущения в будущем того, что испытало на себе человечество в прошлом.

С целью сохранения исторической памяти о событиях ВОВ на территории Дагестана, как и всей страны, проходят акции «Мы помним», «Блокады хлеб» и др.

Круглый стол подчеркнул необходимость воспитания подрастающего поколения в атмосфере гуманности и человечности.

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