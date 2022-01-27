Миннац провел виртуальный круглый стол в память о жертвах Холокоста

27 января Министерство по нацполитике и делам религий Дагестана провел круглый стол с представителями сфер образования, религии, культуры, СМИ, права и науки в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Мероприятие призвано объединить весь мир против насилия и жестокости с целью недопущения в будущем того, что испытало на себе человечество в прошлом.

С целью сохранения исторической памяти о событиях ВОВ на территории Дагестана, как и всей страны, проходят акции «Мы помним», «Блокады хлеб» и др.

Круглый стол подчеркнул необходимость воспитания подрастающего поколения в атмосфере гуманности и человечности.