Миннац Дагестана проводит акцию «Диктант на языках народов Дагестана»

21 октября, в День дагестанской культуры и языков, в регионе пройдет ежегодная акция «Диктант на языках народов Дагестана», организованная Министерством по национальной политике и делам религий Дагестана при поддержке факультета дагестанской филологии Дагестанского государственного педагогического университета.

В этом году основной площадкой проведения диктанта в Махачкале станет Дагестанский государственный педагогический университет. Вспомогательной площадкой будет филологический факультет Дагестанского государственного университета. Диктант также напишут во всех муниципальных образованиях республики.

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов Дагестана.

Все желающие смогут проверить свои знания 21 октября, в 10:00 часов, на факультете дагестанской филологии ДГПУ (ул. М. Ярагского, 57) и филологический факультет ДГУ (ул. М. Гаджиева, 37).