Миннац Дагестана провел акцию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта – особая дата в новейшей истории нашей страны, символизирующая восстановление исторической справедливости. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой выбор, тем самым доказав силу многонационального духа. Исконно российская земля вернулась в состав великой страны!

В честь праздника Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан провело акцию с раздачей информационных буклетов: «Крым, весна, Россия!»

Организаторами акции выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанское региональное отделение Российского военно-исторического общества.