Миннац Дагестана подвел итоги журналистского конкурса

В Министерстве по национальной политике и делам религий РД прошла встреча руководителя ведомства с журналистами республики. Поводом послужило подведение итогов конкурса на лучшую публикацию в СМИ по теме сохранения межнационального мира и согласия. Открывая встречу, руководитель ведомства Энрик Муслимов поблагодарил журналистов за инициативность и выразил надежду на то, что совместными усилиями им удастся сохранить мир во многонациональной республике. Министр напомнил, что благодаря нашим предкам, за всю историю Дагестана, в нем не было ни одного чисто национального конфликта. «Какую бы экономику мы ни развивали, какие бы социальные объекты ни возводили бы, без межнационального, межконфессионального мира и согласия не будет ничего. Это фундамент любого общества», — подчеркнул Муслимов. После из рук министра журналисты получили дипломы соответствующих степеней. Первое место занял Гюлахмед Маллалиев, вторые места — Мария Ибрагимова и Исрафил Исрафилов, третьи места заняли Зиявутдин Гаджиахмедов, Азиз Мигишев и Багавутдин Самадов.

Источник: Мирмол