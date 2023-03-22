Миннац Дагестана объявляет ежегодный конкурс на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира и согласия

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан объявляет конкурс на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира и согласия.

Участниками конкурса могут быть профессиональные журналисты и другие лица, проживающие в Республике Дагестан (без ограничения по возрасту), раскрывающие темы формирования единства российского народа, укрепления межнационального мира и общедагестанского единства, этнокультурного развития народов Дагестана.

К конкурсу допускаются материалы, опубликованные на русском или языках народов Дагестана (с подстрочным переводом) в муниципальных и республиканских СМИ, а также в блогах и других Интернет-изданиях в период с 1 января по 5 июня 2023 года, объемом не менее 6500 знаков.

По итогам конкурса состоится мероприятие по вручению денежных премий и дипломов победителям.

Для участия в конкурсе необходимо до 18:00 5 июня 2023 г. направить отдельными файлами следующие материалы:

Заявку, оформленную по образцу;

Статью;

Сведения, подтверждающие публикацию статьи (копия газеты, журнала или другого печатного издания, в случае публикации статьи в сети интернет — ссылку на страницу сайта с публикацией)

Заявки направлять на адрес электронной почты оргкомитета конкурса: konkurs.x@bk.ru (с темой электронного письма «Конкурс СМИ, Ф.И.О. автора») или в печатном и электронном виде (на электронном носителе) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Хизроева 81 Г. 3 этаж, офис 322.

Контактное лицо: Гермесов Ахмед Лыкавич, телефоны: +7967-391-11-23; +7988-309-09-56.

Положение о конкурсе на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира и согласия и этнокультурного развития нар (1) (1).docx

Заявка участника.docx