Минмолодежи РД объявляет о проведении Премии общественного признания для дагестанцев, проживающих в Москве

6 декабря в Москве пройдет Премия общественного признания для актива дагестанской молодежи, проживающей в столице. Ее организатором выступает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Цель премии состоит в поддержке представителей дагестанской молодежи, проживающей и обучающейся в организациях высшего образования города Москвы, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества, а также вовлечения молодежи к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации. Участниками премии станут выходцы из Дагестана в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо направить заявку и пакет документов до 25 ноября на электронный адрес: otdelminmol@mail.ru. Список необходимых документов представлен в Положении о мероприятии. http://minmol.e-dag.ru/news/item/7712

В каждой из номинаций будут выбраны два лауреата и один победитель, которые будут награждены дипломами и призами.