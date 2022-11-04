Минмолодежи Дагестана проводит онлайн-акции ко Дню народного единства

Министерство по делам молодежи РД объявляет о поведении двух онлайн-акций, посвященных празднованию Дня народного единства. Так, в социальной сети ВКонтакте пройдут интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах» и акция «Родные языки народов Дагестана».

Интернет-флешмоб предполагает публикацию дагестанцам фотографий в своих национальных костюмах и одежде с элементами традиционных фасонов. В рамках акции жителям региона предлагается записать на камеру стихотворение на родном языке, которое будет посвящено России и Дагестану, историческим событиям или легендарным личностям страны.

При публикации фотографий и видеороликов необходимо добавлять хэштеги: #МыЕдины, #Россия, #Дагестан, #ДеньНародногоЕдинства, #Россиянашобщийдом, #МинмолРД и #РодныеЯзыкиДагестана (для акции).