Минмолодежи Дагестана определит лучший муниципалитет по работе с молодёжью

Минмолодежи РД и Федеральный проект «Трезвая Россия» проводят конкурс среди муниципалитетов Дагестана — «Здоровый муниципалитет — здоровый Дагестан», в рамках которого будет выбрана лучшая организация по работе с молодым поколением.

Объявлено несколько номинаций: мероприятия по формированию ЗОЖ, лучший антинаркотический волонтерский отряд, информационная кампания, спортивные мероприятия по пропаганде ЗОЖ.

Для участия в конкурсе органам по делам молодёжи следует организовать и провести мероприятие по указанным номинациям до 1 ноября текущего года. Отчёт по проделанной работе требуется направить по адресу: prev_minmol@mail.ru.