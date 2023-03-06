Общество

Минмолодежи Дагестана и ФК «Динамо Махачкала» поздравили семьи военнослужащих с наступающим праздником

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Так, в Махачкале семью участника СВО посетил начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов, заместитель генерального директора футбольного клуба «Динамо Махачкала» Савелий Козлов, а также защитник футбольной команды Камиль Ибрагимов и вратарь Тимур Магомедов.

Они поздравили супругу, мать и дочерей военнослужащего и передали им подарки, цветы, продуктовые наборы и наборы с бытовой химией.

Добавим, что аналогические адресные поздравления планируется проводить также 7 и 8 марта.

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