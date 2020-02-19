Минкульт подводит итоги года

В Министерстве культуры РД подвели итоги года. В работе коллегии принял участие первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

Как отметила министр культуры РД Зарема Бутаева, 2019 год был насыщенным – страна отмечала год театра, а в республике 19 государственных и 30 народных театров.

Бутаева рассказала о том, что дагестанские театры используют в работе современные технологии. Министерство помогает им закупать интерактивную технику. В Махачкале и Дербенте уже есть виртуальные залы.

Бутаева рассказала и о планах на этот год, среди которых и ремонт Дагестанской государственной филармонии.