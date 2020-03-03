Минкомсвязь РД объявляет о начале республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент

Конкурс проводится для повышения активности регионального медиасообщества в деле противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

К участию приглашаются электронные и печатные СМИ, сетевые издания, рекламные агентства, авторы антиэкстремистских материалов, размещенных в эфире, в Интернете, опубликованных в СМИ.

Итоги конкурса подводятся дважды в год: июне и декабре. Последний день подачи заявки 5 число июня или декабря соответственно.

Победителей ждут денежные призы от 10 до 50 тысяч рублей.

Конкурсная комиссия будет оценивать работы, исходя из оригинальности подачи, антиэкстремистской направленности, профессионализма автора и охвата аудитории.

Подробные сведения можно узнать на сайте ведомства http://minsvyazrd.ru