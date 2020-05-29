Общество

Минкомсвязь Дагестана разъясняет вопросы, связанные с 5G

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По причине активных обсуждений в соцсетях появления в республике сетей сотовой связи 5G Минкосвязь республики решил дать разъяснения. Как утверждают в ведомстве, в республике работают сети 2G, 3G и 4G (LTE). Их используют такие операторы, как Билайн, МегаФон и МТС.

Во многих труднодоступных населенных пунктах мобильный интернет заменен проводным, в частности, в малых населенных пунктах.

Касательно сети 5G, то не только в Дагестане, но и в России на данный момент его нет ни у одного из операторов связи. Не строятся объекты для развития сети 5G ни в одном из субъектов России, так как отсутствует правовая основа для развития сети, устанавливающая стандарты на уровне Правительства страны.

Все утверждения о строительстве сетей 5G являются недостоверными. Минкомсвязь призывает получать информацию из проверенных официальных источников.

Вот уже 30 лет в Дагестане повышается качество мобильной связи для улучшения жизни людей и экономического развития региона. Установка любых типов сетей осуществляется в соответствии со стандартами, устанавливаемыми государством, исключающими риски для здоровья граждан. Сети вводятся в эксплуатацию под контролем надзорных органов, включая Роспотребнадзор, который выдает санитарно-эпидемиологическое заключение.

Однако, если кто-либо считает, что та или иная вышка связи причиняет ущерб здоровью, Минкосвязь рекомендует направить обращение в контролирующие органы для проведения проверки и обнародования результатов.

По возникшим вопросам можно обратиться в Минкомсвязь Дагестана, e-mail: info@minsvyazrd.ru.

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