Культура, Общество

Министра по делам молодежи РД Камил Саидов сделал комментарий об акции «Знамя Победы»

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«Знамя Победы является официальным символом Победы над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне. И, как сказал сегодня Сергей Алимович, в борьбе с нацизмом на Украине принимает участие 150-я стрелковая дивизия, что очень символично.

Мы поддерживаем запуск данной акции и поддерживаем наши войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Знамя Победы всегда используется во всех наших патриотических мероприятиях, и дальше с учетом этой акции мы усилим данную работу на республиканских акциях и в муниципальных образованиях», — сказал руководитель министерства.

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