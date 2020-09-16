Министр здравоохранения РД посетил Детскую республиканскую клиническую больницу

Реализация нацпроекта «»Здравоохранение» продолжается на территории Республики Дагестан. В его рамках проводится большое количество мероприятий для развития детского здравоохранения.

Так, в республике открылся консультативно-диагностический центр для лечения детей. Детский центр такого типа открывается в республике впервые. Для лечения и диагностики маленьких пациентов приобретено современное медицинское оборудование, в том числе по два аппарата КТ и МРТ.

Консультативно-диагностический центр начал свою работу на базе ДРКБ, здесь же открыт дневной стационар на сорок мест.