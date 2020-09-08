Здравоохранение

Министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора по РД прошли вакцинацию против гриппа и пневмококка

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Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов и руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов прошли вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции в Республиканском центре инфекционных болезней.

Обе вакцины произведены в России. Минздрав сообщает о том, что этом году прививки получат до 60 % населения республики.

По мнению медиков, всеобщая вакцинация от гриппа поможет избежать наложения эпидемии сезонного гриппа на коронавирусную.

Минздрав и Роспотребнадзор призывают население активно принимать участие в вакцинации.

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