Министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора по РД прошли вакцинацию против гриппа и пневмококка

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов и руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов прошли вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции в Республиканском центре инфекционных болезней.
Обе вакцины произведены в России. Минздрав сообщает о том, что этом году прививки получат до 60 % населения республики.
По мнению медиков, всеобщая вакцинация от гриппа поможет избежать наложения эпидемии сезонного гриппа на коронавирусную.
Минздрав и Роспотребнадзор призывают население активно принимать участие в вакцинации.