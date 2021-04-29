Министр Заур Эминов прокомментировал итоги прямого эфира Сергея Меликова

Министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов прокомментировал задачи, поставленные главой республики по итогам прямого эфира.

Меликов обозначил 4 ключевые проблемы, которые существенно помогут развитию республики.

Первая из них – это земельные отношения. Эминов назвал решение об инвентаризации земель верным. Наложены ограничения на юридические сделки с землей, находящейся в республиканской собственности.

Кроме того, создадут единый реестр земельных участков, зарезервированных для государственных и муниципальных нужд, для строительства социальных объектов и под инвестпроекты.

Сформируют также реестр земельных участков для развития туристической инфраструктуры в прибрежной зоне.