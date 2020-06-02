Министр труда и социального развития рассказала о мерах поддержки семей с детьми

С 20 мая этого года семьи, доход которых ниже прожиточного минимума, могут подать заявление на назначение выплат детям от трех до семи лет. Размер ежемесячного пособия в месяц составляет 5959, 50 рубля. С 20 мая этого года семьи, доход которых ниже прожиточного минимума, могут подать заявление на назначение выплат детям от трех до семи лет. Размер ежемесячного пособия в месяц составляет 5959, 50 рубля.

На 1 июня количество заявителей уже дошло до 32 464 человек. Чтобы выплату назначили с 1 января 2020 года, за ней нужно обратиться до 31 декабря этого года.

Несовершеннолетним детям, чьи родители потеряли работа с 1 марта 2020 года, полагается 3 тысячи рублей доплаты с 25 апреля 2020 года.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выросло ровно в два раза с 3 375 рублей до 6 751. Семьи, где есть малыши до 3 лет, получат по 5 тысяч в апреле, мае, июне.

Дети от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Все заявления нужно оформлять через портал Госуслуг.