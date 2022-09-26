Министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов посетил с рабочим визитом Агульский район

В рамках поездки руководитель регионального дорожнотранспортного ведомства оценил ход ремонтных мероприятий на участке автодороги Дулдуг — Буршаг. На пятикилометровом отрезке по указанному направлению проводятся капитальные ремонтные мероприятия с целью расширения дорожного полотна и его благоустройства.

По итогам инспекции, Салавов дал положительную оценку проведённым мероприятиям.

Кроме того, министр оценил ход ремонтных мероприятий на участке дороги республиканского значения Мамраш-Ташкапур — Араканский мост. Здесь близятся к завершению работы по расширению и асфальтированию трехкиллометрового участка автодороги.

Важно, что улучшение состояния дорожной системы муниципалитета станет важным шагом в развитии логистики, а также в повышении уровня безопасности автотранспортного сообщения.