Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана

В Москве прошёл XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

В съезде приняли участие свыше 300 представителей саморегулируемых организаций со всей страны, органов исполнительной власти, гостей и журналистов.

Работа президиума проходила под председательством президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Демин, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин, вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

В своем выступлении Ирек Файзуллин рассказал о совершенствовании нормативной базы строительной отрасли, предпринимаемых мерах государственной поддержки и приоритетных задачах. Он отметил, что несмотря на трудности, вызванные пандемией, строительная отрасль в целом показала успешное движение вперед – объемы строительных работ в России идут в рост.

В 2020 году было заключено более 225 тысяч контрактов, а объем налоговых поступлений составил около 4 трлн рублей. Министр подчеркнул, что российские строительные предприятия продолжают работать, хотя и сталкиваются с определенными вызовами, например, с повышением цен на стройматериалы. Так, в 2020 году введено 88,2 млн кв. м. жилья, целевой показатель текущего года – 85 млн кв. м., который, безусловно, будет достигнут, сказал Ирек Файзуллин.

Как отметил глава ведомства, одной из ключевых задач Минстроя России на сегодняшний день является актуализация СНиПов, направленная на получение основных результатов в виде сокращения строительных процессов, решения вопросов экспертного сопровождения, которое уже появилось в российском законодательстве.

Также он напомнил о вступивших в силу с 1 сентября изменениях в ГрК РФ, которые позволяют сократить инвестиционно-строительный цикл объектов капстроительства до 32 процедур.

Ирек Файзуллин отметил активную позицию НОСТРОЙ в жизни строительной отрасли и работе министерства.

В торжественной обстановке министр, в числе других представителей отрасли, наградил Благодарностями ведомства президента-председателя Совета Ассоциации саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» Али Шахбанова и генерального директора Ассоциации Запира Акаева.

Комментируя работу съезда, Али Шахбанов отметил: «Сегодня строительная индустрия переживает сложные моменты в связи с реформой в этой области. Съезд, как никогда своевременен, и те проблемы, которые мы рассматриваем на этом съезде, они очень сегодня актуальны, как для всей России, так и для Дагестана в частности. Нам очень приятно, что наш труд был отмечен определёнными наградами от федерального министерства. Мы приветствуем, что глава ведомства обозначил ключевой задачей Минстроя России актуализацию СНиПов, но вместе с тем мы понимаем, что эта работа будет направлена на получение конкретных результатов».

Источник: Дагестанская правда