Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин встретился с Сергеем Меликовым

Сегодня в Москве состоялась встреча руководителя Минстроя и ЖКХ РФ Ирека Фейзуллина и главы Дагестана Сергея Меликова. Они обсудили перспективы в области строительства и ЖКХ в республике, а также уже осуществленную в сфере работу за 2022 год.

Сергей Меликов сообщил, что в текущем году проведен ряд работ в рамках федерального проекта «Чистая вода», а в следующем запланировано строительство магистральных водопровода «Чиркей-Махачкала-Каспийск». Так, же он отметил, что создаётся республиканский проект пюмодернизации до 2027 года 164 объектов коммунальной инфраструктуры в области отопления, водоотведения и водоснабжения. Также запланировано строительство крупного магистрального водовода в крупные города Дагестана.