Министр спорта РФ Олег Матыцин и Султан Хамзаев обсудили вопросы развития спорта в Дагестане

В частности, в ходе встречи шла речь о развитии спортивной инфраструктуры. «Попросил Олега Васильевича поддержать проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бабаюрт Республики Дагестан. Проект также поддержан Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Получил положительный отклик», – отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В свою очередь, министр спорта РФ поблагодарил депутата за инициативу по установке спортивных площадок в регионах России, реализуемую в рамках Федерального проекта «Трезвая Россия».

Также на встрече обсуждалась возможность завершения всем известного недостроенного бассейна в городе Махачкале. Парламентарий отметил многочисленные обращения граждан, которые поступают по этому вопросу.

Ещё одной темой встречи стала ситуация, сложившаяся с чемпионом Паралимпийских игр в Токио-2022 Мусой Таймазовым. После Паралимпиады был поднят вопрос о его исключении из российской сборной и прекращении допуска к участию в соревнованиях на основании ранее диагностированной гипертрофии сердца. На сегодняшний день Таймазов исключен из сборной страны, лишен допуска к международным соревнованиям и тренировкам, при этом он также лишен заработной платы, как спортивный инструктор. Хамзаев попросил Матыцина взять дело на контроль, рассмотреть возможность восстановления Таймазова в российской сборной и проведения тщательного исследования здоровья спортсмена, а также оценки возможности продолжения карьеры в метании клаба.

Все обсужденные темы встречи взяты на проработку министром спорта РФ.