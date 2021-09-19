Политика

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов проголосовал на выборах

Оставить комментарий

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов проголосовал на выборах кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД.

Свой голос министр отдал на избирательном участке №1731, расположенном в Гигатли-Урухской основной общеобразовательной школе Цумадинского района.

«Принять участие в голосовании — это гражданский долг любого уважающего себя, свою родную землю человека. В этом году, отрадно отметить, небывалую активность людей. Процесс выборов тоже организован качественно и хорошо, с соблюдением всех санитарных норм, с обеспечением видеонаблюдения. Думаю, что выборная кампания завершится у нас хорошо, без каких-либо серьёзных нарушений»,- прокомментировал министр по физической культуре и спорта республики.

Также читают:

Сергей Меликов обратился к дагестанским олимпийцам
Фонд ЖКХ поддержит модернизацию коммунальной инфра...
Мишустин обещал выделить деньги на оснащение город...
Списки ополченцев 1999 года утверждены на заседани...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *