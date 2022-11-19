Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поприветствовал участников форума виноградарей и виноделов

Приветственный адрес озвучил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В своем приветствии Дмитрий Патрушев отметил, что республика является одним из ключевых винодельческих регионов России.

«Традиции производства веками передаются на вашей земле из поколения в поколение, а дагестанская продукция широко известна и пользуется заслуженным признанием не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

На протяжении последних лет в Дагестане планомерно увеличиваются площади виноградных насаждений и урожаи, растут объемы и повышается качество вин. Динамичному развитию отрасли способствование усиление государственной поддержки, огромный труд аграриев региона и, конечно, работа профильного Комитета», — зачитал Абдулмуслим Абдулмуслимов.