Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Дагестан

В рамках реализации национального проекта «Образование» завершено строительство нового корпуса в школе № 26 города Махачкалы, что позволит, в случае его успешного лицензирования, решить острую проблему обучения в три смены.

Сюда в рамках рабочей поездки в республику приехал Сергей Кравцов министр просвещения РФ и Премьер РД Артем Здунов. Они осмотрели новые помещения и поговорили с коллективом школы.

Премьер отметил, что в регионе в режиме трехсменного обучения продолжают работать двадцать три школы, что является недопустимым.