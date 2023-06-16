«На сегодняшний день в Республике работает 51 торговая точка «Магнит». Важно, что «Магнит» активно развивает сотрудничество с локальными поставщиками и производителями, уделяет особое внимание популяризации местных товаров и брендов, многие из них за годы сотрудничества вместе с сетью смогли выйти на федеральный уровень, нарастить обороты, в разы увеличить производство.

Среди основных поставщиков сети Кизляро-Урицкий Мясокомбинат (КУМК), «Денеб» безалкогольные напитки, продукция таких крупных заводов минеральных вод как «Рычал-Су» и «Мевер», АО КизлярАгроКомплекс (Дарман) представленная молочной продукцией и мясной гастрономией, в сети представлен большой выбор мучных и кондитерских изделий дагестанского производства, а также свежих овощей, фруктов.

Для взаимодействия с местными поставщиками реализуется совместный проект по выделению на полках магазинов продукции местных поставщиков «Покупайте Дагестанское».

В ближайшем времени нами прорабатывается возможность проведения торгово-закупочной сессии сети «Магнит» для оказания содействия в налаживании сотрудничества, ускорении заключения новых и продлении текущих контрактов на закупку местной сельскохозяйственной продукции и поставщиков, работающих в категории «Фрукты и овощи».

Конкуренция на рынке розничной торговли высока, в этой связи активно развиваются новые, более актуальные форматы торговли, прежде всего, дискаунтеры, позволяющие потребителям покупать качественные продукты по стабильно низким ценам, что актуально.

Мы видим в этом сегменте потенциал для долгосрочного роста. Сегодня это — один из наиболее быстрорастущих участков в розничной торговле. Такие магазины востребованы покупателями и отвечают актуальному тренду на бережливое потребление», — сказал Халилов.