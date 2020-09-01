Министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев посетил Дагестанскую обувную фабрику

Руководство Дагестанской обувной фабрики планирует провести расширение производства для обеспечения импорта обуви. Перспективы продажи продукции ДОФ заграницу обсуждались на форуме «Армия 2020».

Для реализации намеченных перспектив в марте этого года на фабрике запущен цех по производству резиновой подошвы.

Дополнительно, планируется построить второй корпус и увеличить тем самым площадь предприятия до двенадцати тысяч квадратных метров. Это позволит создать до шестисот рабочих мест.

Планируется производить до миллиона пар обуви в год.