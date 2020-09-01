Экономика

Министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев посетил Дагестанскую обувную фабрику

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Руководство Дагестанской обувной фабрики планирует провести расширение производства для обеспечения импорта обуви. Перспективы продажи продукции ДОФ заграницу обсуждались на форуме «Армия 2020».

Для реализации намеченных перспектив в марте этого года на фабрике запущен цех по производству резиновой подошвы.

Дополнительно, планируется построить второй корпус и увеличить тем самым площадь предприятия до двенадцати тысяч квадратных метров. Это позволит создать до шестисот рабочих мест.

Планируется производить до миллиона пар обуви в год.

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