Министр природных ресурсов и экологии РД прокомментировал ПМЭФ

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. Республика Дагестан на форуме будет представлена отдельным информационным стендом, демонстрирующим потенциал региона. В рамках форума ожидается подписание 15 соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

В области экологии планируется подписание Соглашения о взаимодействии между Правительством Республики Дагестан и публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Министр природных ресурсов и экологии РД Ибрагим Ибрагимов отметил, что подписание Соглашения направлено на реализацию Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».