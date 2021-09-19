Сегодня, 19 сентября, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Народного Собрания РД. Глава ведомства отметил, что разделение процесса голосования на 3 дня делает его более удобным для всех жителей республики.

«Когда приходим на избирательный участок, мы должны помнить, что наш голос идёт в доверительное управление людям, которые будут представлять наши интересы ближайшие пять лет. Поэтому, всегда важно прийти и проголосовать осознанно. От нашего выбора зависит будущее страны и региона, перспективы реализации значимых программ и проектов. Отдельные слова благодарности тем, кто на участках — это большая серьезная работа и ответственность», -сказал Заур Эминов.