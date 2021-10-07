Министр по делам молодежи Дагестана осуждает действия молодых людей, избивших человека в московском метро

На перегоне между метро «Измайловская» и «Первомайская» молодые люди втроём избили человека, вступившегося за женщину. Их вину установит суд, но их действия осуждает дагестанская общественность.

«У преступлений нет национальности, жестокость и насилие не имеют этнической принадлежности. С моральной точки зрения то, что совершили эти люди, отвратительно и безнравственно, заслуживает осуждения и презрения.

Но очень горько, когда понимаешь, что по ним могут судить обо всех дагестанцах.

Наша дагестанская молодежь достойно проявляет себя в науке и образовании, в спортивной и творческой деятельности.

И я хочу обратиться ко всем молодым дагестанцам, выезжающим за пределы нашей малой родины, с призывом помнить, что по вашему поведению будут судить обо всем Дагестане, где живут ваши родные и близкие, где вы родились и выросли, где много достойных, мужественных и талантливых людей.

Пусть ваше поведение станет примером для подражания, и мы будем гордиться вами, празднуя ваши победы и достижения», — отметил Камил Саидов.