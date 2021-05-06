Общество

Министр печати Дагестана Умаросман Гаджиев побывал в гостях у фронтовиков

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В Республике Дагестан в преддверии Дня Победы проходят различные масштабные мероприятия. Особым вниманием и заботой окружены ветераны войны. Повсюду в городах и селах Дагестана в эти дни проходят акции у домов и под окнами фронтовиков. Их чествуют и стар, и млад и говорят спасибо за победу в Великой Отечественной войне. Руководители республики, министерств и ведомств посещают ветеранов-фронтовиков.

Министр печати Дагестана Умаросман Гаджиев побывал в гостях у ветеранов  войны 100-летнего Тагира Тагирова, прошедшего и Финскую войну, и Магомеда Кудаева, кавалера Ордена Красной звезды и Отечественной войны 1 и 2 степеней.         

Умаросман Гаджиев поздравил фронтовиков  с наступающим Днем Победы и вручил им подарки с наилучшими пожеланиями от врио Главы Дагестана Сергея Меликова и продуктовые наборы от Минпечати. 

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