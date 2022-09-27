Министр образования и науки Дагестана обратился к жителям республики

«Прошу всех жителей, в частности молодежь, не поддаваться на провокации, которые вы можете встретить в эти дни в социальных сетях. Нам всем очень важно сейчас сохранять спокойствие.

Уважаемые педагоги и родители! Все мы ответственны за воспитание тех, кто идет нам на смену. Каждый педагог, работающий с молодежью, имеет авторитет. Зачастую именно вам доверяют, к вам прислушиваются. Прямо сейчас дети нуждаются в вашей помощи.

Молодые люди иногда склонны принимать ошибочные решения, не задумываясь об ответственности. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что участие в несанкционированных митингах и призывы к участию в них несут за собой непоправимые последствия, как для детей, так и для их родителей.

Еще раз хочу призвать граждан к спокойствию. Мы не должны подаваться эмоциям и провокациям!», — сказал Яхья Бучаев.