Министр культуры Зарема Бутаева прокомментировала изменение формата работы общественных советов при органах власти республики.

«Радует, что на прошедшем совещании по вопросам формирования и организации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Дагестана премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов высоко оценил работу Общественного совета, функционирующего при Министерстве культуры Республики Дагестан.

В состав консультативно-совещательного органа, возглавляемого заместителем директора ГТРК «Дагестан», заслуженным работником культуры РФ, Саламом Хавчаевым, входят авторитетные люди, состоявшиеся в различных областях культуры: председатели творческих союзов, деятели искусств, журналисты, редакторы, а также члены Общественной палаты РД.

На мой взгляд, подобные дискуссионные площадки — это пространства для обмена опытом, обсуждения наиболее актуальных вопросов в различных сферах жизнедеятельности региона, внесения созидательных инициатив, проработки общественных механизмов контроля для более эффективной работы отраслей. Об этой значимой работе нужно писать и транслировать ее результаты на широкую аудиторию. Только в этом случае мы можем говорить об эффективности работы региональных министерств и ведомств», — отметила Бутаева.