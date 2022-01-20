Министр культуры Ольга Любимова лестно отозвалась об ансамбле «Лезгинка» на встрече с Президентом

Генеральный директор Государственного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов прокомментировал отзыв министра культуры РФ Ольги Любимовой о творческом коллективе на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«18 января состоялась встреча Президента России Владимира Путина с министром культуры России Ольгой Любимовой, в ходе которой Ольга Любимова привела дагестанский ансамбль «Лезгинка», как пример успешной реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана. Она рассказала о гастролях «Лезгинки» в Челябинске, а также о гастрольных планах ведущих коллективов с целью охвата зрителей во всех уголках страны», – сказал Магомедов.

В декабря 2021 года под руководством министра культуры России Ольги Любимовой и генерального директора Росконцерта Андрея Малышева в Москве прошел президиум Союза национальных профессиональных творческих коллективов, куда входят ведущие ансамбли страны, в том числе и Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

На встрече обсуждали результаты реализации проекта «Мы – Россия», направленного на обмен опытом и знакомство зрителей страны с творчеством ведущих коллективов