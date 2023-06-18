Культура

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева отметила символичность оформления стенда Дагестана на ПМЭФ по мотивам произведений поэта Расула Гамзатова

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«Знаково, что дагестанский павильон на Петербургском международном экономическом форуме решили представить в стиле празднования юбилея поэта. Интерактивный мультимедийный стенд Дагестана, оформленный к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, предоставил гостям форума прекрасную возможность вновь открыть для себя наследие поэта. Журавли как символ творчества Расула Гамзатова концептуально удачно вписались в экспозицию, цели которой напомнить, что поэт в своих произведениях и общественно-политической деятельности воплощал миротворческую, созидательную миссию и снискал международную любовь. И ПМЭФ стал для этого замечательной площадкой», — подчеркнула руководитель минкульта РД.

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