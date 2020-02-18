Министр Кравцов оценил достигнутые в образовании результаты

Сергей Кравцов поблагодарил Владимира Васильева за особое внимание к образованию. Министр посетил строящуюся школу в Махачкале. Объект сдадут уже в марте.

По словам Кравцова, новое образовательное учреждение решит проблему трехсменного образования. Вопрос ликвидации трехсменки стоит на особом контроле у главы республики.

Кравцов также отметил, что Дагестан обеспечивает школы автобусами и учебниками. Министр отметил рост объективности в проведении ЕГЭ. Сейчас перед республикой стоит задача – обеспечить детей качественным питанием и поддержать классных руководителей.