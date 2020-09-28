Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев принял участие в работе XXIV форума современной журналистики «Вся Россия – 2020» в Сочи

В Сочи завершился журналистский форум «Вся Россия — 2020». В нем приняла участие и дагестанская делегация во главе с министром Сергеем Снегиревым.

Журналисты посещали лекции, мастер-классы, обсуждали насущные проблемы и принимали участие в конкурсах.

Республиканское издание «Дагестанская правда» заняла третье место и получила диплом Союза журналистов за статью «Один на один с Гамсутлем» в номинации «Лучшая авторская публикация». Диплом вручили главному редактору газеты Бурлият Токболатовой.

Журналисты РГВК «Дагестан» стали призерами творческого конкурса медиафорума «Вся Россия-2020» сразу в нескольких номинациях: «Лучшая операторская работа», «Лучшая авторская программа» и «Лучший спецпроект». Дипломы и статуэтки получила генеральный директор РГВК «Дагестан» Елена Тагирова.

Сергей Снегирев отметил важность участия республиканских журналистов в подобных встречах.