Министр финансов республики Юнус Саадуев представил доклад по исполнению бюджета Дагестана

На совещании Правительства Республики Дагестан выступил руководитель Минфина региона Юнус Саадуев по вопросу исполнения бюджета региона. Министр озвучил параметры бюджета республики на 1 июля 2020 года.

Так, расходная часть бюджета превысила сто семьдесят миллиардов рублей, а доходов чуть более ста пятидесяти восьми миллиардов рублей. Юнус Саадуев отметил, что финансовые средства в размере немногим менее двадцати восьми миллиардов рублей предусмотрены для реализации в республике нацпроектов.

Дорожный фонд Дагестана превысил двенадцать миллиардов рублей, а на расходы капитального характера предусмотрено тридцать миллиардов шестьсот миллионов рублей.

В завершение министр финансов республики призвал активизировать работу в плане освоения бюджетных средств и пополнения доходной части бюджета. Артем Здунов также призвал активизировать работу по ряду направлений.