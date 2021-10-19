Министр энергетики и ЖКХ ответил на вопросы о готовности республики к зиме

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РД Ризван Мурадов в прямом эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» рассказал, как в Дагестане проходит подготовка к отопительному сезону и будет ли меняться система сроков подачи тепла.

По данным Минэнергетики, паспорта готовности получили все населённые пункты, кроме города Дагестанские Огни. Хотя мэрия сообщает о том, что город без тепла не останется.

«Сам глава города заверил и уверенно сообщил населению и правительству о том, что город без тепла не останется. Он для этого принимает все возможные меры. С помощью дополнительных мер поддержки, которые сегодня оказаны городу ДагОгни, были выделены средства на разработку проектно-сметной документации двух котельных. Я уверен, в этом году эта ситуация поменяется», — отметил министр.

По словам Мурадова, 105 млн рублей выделено на подготовку проектно-сметной документации для модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в городах Кизилюрте (19,5 млн), ДагОгни (6 млн), Хасавюрт (72 млн), Каспийск (7 млн).