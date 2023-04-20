Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов прокомментировал Послание главы РД

«Очень понравились слова поэта Гамзата Цадасы, которые процитировал Сергей Алимович: ‘’У кого есть море, тот живет красиво, богато, у него всегда будет много гостей. Красивее моря могут быть горы, но и они у нас есть’’.

Одним лишь этим высказыванием можно охарактеризовать смысл всего послания Главы республики. Дагестан – уникальный регион, обладающий всеми необходимыми ресурсами для хорошей и благополучной жизни, и целью нашей работы должно быть стремление обеспечить этот достойный уровень жизни для наших людей.

Сергей Алимович очень четко обозначил ориентиры для экономического роста, указав на конкретные мероприятия, которые будут способствовать этому. Это и развитие туристической отрасли, и расширение промпроизводства, в том числе за счет внедрения механизмов дополнительной господдержки. А первоочередное – это, конечно, решение инфраструктурных вопросов, без которых обеспечить высокие темпы развития очень сложно.

С каждым годом мы увеличиваем объемы и расширяем меры поддержки бизнеса. Мы видим результаты – растет число самозанятых граждан и повышается уровень налоговых платежей в бюджетную систему, но этого недостаточно. И глава республики совершенно справедливо указал на необходимость перезагрузки и интенсификации работы контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, начиная с этапов планирования мероприятий, выявления финансово-бюджетных нарушений до их устранения и предотвращения в дальнейшем. С этой целью и созданы зональные группы, в работе которых нам предстоит актуализировать налогооблагаемую базу», — сказал Гаджи Султанов.