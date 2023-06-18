Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов об участии Республики Дагестан в #ПМЭФ2023

Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 17 тысяч представителей 130 стран мира. Участие в нем приняли практически все субъекты России и представители всех уровней власти.

Делегация нашей республики была немногочисленна, но очень активна. Мы с коллегами посетили все самые важные сессии и круглые столы, провели десятки встреч и переговоров с коллегами из других регионов и потенциальными российскими и зарубежными партнерами, а руководство республики заключило 11 соглашений с такими маститыми компаниями и организациями, как Сбербанк, СберЛизинг, Русгидро, Кавказ.РФ и др.

Сотрудничество с ними будет направлено на развитие цифровизации, здравоохранения и социальной сферы, модернизацию инфраструктуры, создание новых туристских территорий, повышение инвестиционной привлекательности, развитие индустрии гостеприимства, новых спортивных направлений и мн. др.

Для расширения межрегионального сотрудничества заключены соглашения с Чувашской Республикой, Белгородской, Новосибирской и Запорожской областями. Во взаимодействии с отраслевыми ведомства этих регионов по каждому договору будут разработаны детальные планы. К примеру, с Чувашией такая работа уже начата по линии сельского хозяйства.

Большое внимание к нашей республике было проявлено со стороны иностранных делегаций. Свою заинтересованность выразили представители ряда государств, в том числе Белоруссии и Индии, которые сразу сообщили о желании посетить нашу республику. Мы готовы и открыты к этому, будем максимально использовать потенциал международного сотрудничества.

Участие в форуме такого масштаба — это, прежде всего, изучение лучших практик и обмен передовым опытом. Ключевое внимание мы уделили площадкам, на которых обсуждались проекты внебюджетного инвестирования в импортозамещение, развития городских территорий и преференциальных зон. Сегодня это очень актуальные направления развития для нашего региона.

Обо всем этом я планирую подробно рассказать в интервью. Главное хочу выделить то, что Петербургский международный экономический форум показал всему миру, что никакие санкции не смогут остановить развитие нашей страны.